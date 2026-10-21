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İnegöl Belediyespor seriyi sürdürmek için Güner Karakaya'yı konuk ediyor

Uzman Posta 2. Lig'te 4'te 4 yapan İnegöl Belediyespor, 25 Ekim Pazar 17.00'de İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda Güner Karakaya'yı ağırlayacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İnegöl Belediyespor seriyi sürdürmek için Güner Karakaya'yı konuk ediyor

maç öncesi durum:

Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Lig 1. Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan İnegöl Belediyespor, ilk dört maçından 4 galibiyet çıkararak dikkat çekti. Turuncu-lacivertli ekip bu maçlarda sadece 1 set kaybetti ve 5. haftayı bay geçirerek ligde maç eksiğine düştü. 6. hafta müsabakaları kapsamında takım, 25 Ekim Pazar günü saat 17.00'de İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda Güner Karakaya takımını konuk edecek.

hazırlıklar ve hedefler:

Antrenör Vural Kökçe yönetiminde hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyespor, sahasında galibiyet serisini devam ettirip moral yakalamayı hedefliyor. Takım, 4. haftayı lider kapatmış olmasına rağmen bay haftası nedeniyle şu anda maç eksiğiyle ligde ikinci sırada bulunuyor; karşılaşacağı rakip ise ligde 4. sırada yer alıyor. Bu zorlu randevuda temsilcimiz, üstün oyununu sürdürerek seriyi 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

toplumsal destek çağrısı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, karşılaşma öncesi tüm sporseverleri takıma destek olmaya davet etti. Başkan Taban, "Gençlerimiz sezona güzel bir başlangıç yaptı. Galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyorlar. Bizim onlara inancımız ve güvenimiz tam. İlçe halkımızın da 25 Ekim Pazar günü 17.00’da kapalı spor salonuna gelerek takımımızı desteklemesini, takımımızı yalnız bırakmamasını istirham ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum" sözleriyle taraftarı maça çağırdı.

İnegöl Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirmek ve taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılmak için sahaya güçlü bir kadro ve hazırlıkla çıkacak. Karşılaşma, bölge voleybolu açısından çekişmeli ve izlenesi bir randevu olarak öne çıkıyor.

UZMAN POSTA ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE SEZONA FLAŞ BİR GİRİŞ YAPARAK 4’TE 4 YAPAN İNEGÖL...

UZMAN POSTA ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE SEZONA FLAŞ BİR GİRİŞ YAPARAK 4’TE 4 YAPAN İNEGÖL BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 25 EKİM PAZAR GÜNÜ İNEGÖL’DE GÜNER KARAKARA SPOR KULÜBÜNÜ KONUK EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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