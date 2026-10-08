İnegöl enkazı k9 ekiplerinin gerçek sınav alanı oldu

enkaz alanı ortak eğitim merkezi haline geldi:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen enkaz alanı, Türkiye’nin farklı illerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin K9 köpekleri için önemli bir eğitim merkezine dönüştü. Alanda kurulan zorlu parkurlar, gerçek afet şartlarını aratmayan koşullar sunarak köpeklerin ve ekiplerin saha deneyimini artırmayı hedefliyor.

Parkurda görev yapan K9 köpekleri arasında Zeta, Yasmin, Asil, Maya, Moli, Adam ve Pusu isimleri öne çıkıyor. İNDAK’ın kullandığı sahaya, Bursa’nın yanı sıra Trabzon, Aydın, Eskişehir ve Sakarya gibi illerden itfaiye, jandarma ve STK ekipleri gelerek ortak çalışmalar yapıyor; sahada Rusya’dan gelen bir K9 ekibi de farklı enkaz ortamlarında köpeklerini alıştırmak için çalışma yürüttü.

hazırlık, süreç ve sınavlar:

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) Başkanı Eyüp Köksal, afetlere her an müdahale edilebilmesi için düzenli eğitimlerin şart olduğunu vurguladı. Köksal, sahayı İNDAK’ın enkaz alanı olarak tanımlayarak ekiplerin sürekli çalışma içinde olduğunu, amaçlarının afet anında işi bilen ve insan hayatına ulaşabilen profesyonel ekipler yetiştirmek olduğunu belirtti.

İNDAK’ta kayıtlı dört arama kurtarma köpeği bulunduğu ifade edilirken, köpeklerin yeterlilik süreçleri de paylaşıldı. İNDAK yetkilileri, bir köpeğin AFAD yeterlilik sınavını geçtiğini, diğerinin ise 14 Ekim tarihinde görev yeterlilik sınavına gireceğini söyledi. K9 eğitim sorumluları, bir köpeğin sınava hazırlanmasının ortalama 1,5 yıl sürdüğünü; AFAD tarafından yılda iki kez düzenlenen sınavlara hazırlanmanın disiplin ve yoğun çalışma gerektirdiğini vurguladı.

uluslararası tecrübe ve eğitmen gözlemleri:

Kaş-Kalkan AKUT’tan K9 eğitmeni Katya Lebedeva, köpeğini farklı ortamlarda alıştırmak için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde eğitim yaptığını aktardı. Lebedeva, yeni çalışma alanlarının köpeğin beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasını sağladığını belirtti ve alandaki çalışmaların zorlu ama verimli olduğunu söyledi. Eğitmenin ayrıca yaklaşık 10-11 yıldır Türkiye’de yaşadığı ve deprem sonrası köpeğiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İNDAK K9 köpek eğitimcisi ve K9 Birim Sorumlusu Feridun Bayram da canlı arama branşında yaklaşık üç yıldır köpek eğittiklerini, eğitimlerin deprem, bina çökmesi ve benzeri afetlere hızlı müdahale edebilecek ekipler hazırlamak için düzenlendiğini anlattı. Bayram, iyi yetişmiş bir K9 köpeğinin hiçbir cihazın sağlayamadığını saniyeler içinde sunabileceğini ifade ederek, sahadaki ortak çalışmaların hem ekiplerin hem de hayvanların yetkinliğini artırdığına dikkat çekti.

İnegöl’deki enkaz alanı, farklı illerden ve ülkelerden gelen ekiplerin ortak eğitimlerine ev sahipliği yapmaya devam ederken, K9 köpekleri gerçek afet koşullarına hazırlanarak afetlerde hayat kurtarmak için hazır hale gelmeyi sürdürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN ENKAZ ALANI, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN K9 KÖPEKLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ. ZETA, YASMİN, ASİL, MAYA, MOLİ, ADAM VE PUSU İSİMLİ K9 ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ, GERÇEK AFET KOŞULLARINI ARATMAYAN ZORLU PARKURLARDA EĞİTİLİYOR.