İnegöl halkı ve esnaf el ele: dört gün sürecek temizlik seferberliği

seferberlik dört gün sürecek şekilde başladı:

İnegöl Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde şehir genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla 18 Eylül Cuma günü başlattığı ve 22 Eylül Salı gününe kadar sürecek dört günlük bir temizlik seferberliği düzenledi. Belediye, etkinliklerle yalnızca sokak ve park temizliği yapmakla kalmayıp; vatandaşların, esnafların ve öğrencilerin sürece katılımıyla kalıcı bir çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor.

sanayi bölgelerinde esnafın katkısı:

Seferberliğin ilk gününde Ağaç İşleri Sanayi bölgesinde esnaflar iş yerlerinin önlerini temizleyerek kampanyaya destek verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Ağaç İşleri Sanayi Kooperatif yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli işletme sahiplerine sanayi atıklarının düzenli toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı. Etkinliğin ikinci gününde ise Metal Sanayi bölgesinde benzer çalışmalar yapıldı; esnafların kendi çevrelerini temizlemeleriyle "temizlemek kadar kirletmemekte önemli" mesajı öne çıkarıldı.

okullar ve sivil toplumun ortak çalışması:

Öğleden sonra düzenlenen etkinlikler kapsamında Şehit Gökhan Çakır Parkında Belediye Başkanı Alper Taban ile Kocatepe İlkokulu öğrencileri bir araya geldi. Çevresel sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Let’s Do It (Haydi Yapalım Derneği) temsilcilerinin de katıldığı çalışmada öğrenciler parkı temizledi ve çevreyi kirletenlere daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu etkinliklerle, çocuk yaşlardan itibaren çevre temizliği alışkanlığının kazandırılması ve vatandaşların yaşadıkları şehre sahip çıkmasının teşvik edilmesi hedeflendi.

belediye başkanının mesajı:

Alper Taban, temizlik seferberliğiyle alanda kalıcı bir farkındalık oluşturulmak istendiğini vurguladı. Taban, vatandaşları, esnafları ve özellikle öğrencileri sürece dahil ederek temizlik bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. "Her fırsatta dile getiriyoruz, temiz bir şehir için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. İnegöl’ün 4.500’ün üzerinde cadde ve sokağı var. Bu kadar geniş bir alanı bir kurumun her gün temizlemesi, kontrol etmesi mümkün olmayabiliyor. İnegöl’ün temiz olması yalnızca belediye ekiplerinin çalışmalarıyla mümkün değil. Burada vatandaşlarımızın da hem kapısının önünü temizleyerek hem de öncelikle kirletmeyerek temizlik çalışmalarına katkı sunması ve kendi yaşam alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Temizlemekten önce, asıl olanın kirletmemek olduğunu da unutmayalım. Temizlik seferberliği etkinliğimizin de temel mesajını 'temizlik bir tercih değil, zaruriyet; esas olan ise kirletmemek' anlayışını ortaya koymak." dedi ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan program, 21 Eylül Pazartesi günü öğlen saatlerinde Sarraflar Çarşısında ve 22 Eylül Salı günü öğlen saatlerinde Heykel bölgesinde öğrenciler, mahalle sakinleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

İNEGÖL BELEDİYESİ, 20 EYLÜL DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE ŞEHİR GENELİNDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEDEFİYLE 4 GÜNLÜK TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI. ESNAFLAR İŞ YERLERİNİN ÖNLERİNİ TEMİZLERKEN, ÖĞRENCİLER, VATANDAŞLAR, BELEDİYE EKİPLERİ DE BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN İLE BİRLİKTE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN SAHAYA İNDİ.