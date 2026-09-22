İnegöl'de cadde ortasında kaza: 68 yaşındaki yayaya otobüs çarptı

kaza anı ve yer
Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsünü kullanan Yıldırım D. (45), yola çıkan Zübeyda Y. (68)'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere düşerek ağır şekilde yaralandı.
ilk müdahale ve nakil:
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Zübeyda Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
soruşturma sürüyor:
Olayın ardından sürücü Yıldırım D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
İNEGÖL İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI.
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