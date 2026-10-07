İnegöl'de caddeyi geçmeye çalışan genç otobüsle çarpıştı, hastaneye kaldırıldı

kaza anı ve müdahale:

Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 24 yaşındaki Muhammed T., iddiaya göre aniden yola çıkan araç tarafından çarpıldı.

Seyir halinde olan Recep Ç. yönetimindeki 16 M 06108 plakalı özel halk otobüsünün çarpmasıyla yere düşen genç yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yerde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik uyarıları:

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor; yetkililer benzer kazaların önlenmesi için hem sürücülerin hız ve dikkat kurallarına uyması hem de yayaların yaya geçitleri ile trafik işaretlerine dikkat etmesinin önemine vurgu yapıyor.

BURSA'DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI GENÇ YARALANDI