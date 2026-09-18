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İnegöl'de duvarlar kaldırıldı: Hacı Lütfullah Camii mahalleyle bütünleşti

Hacı Lütfullah Camii, Sınırsız Camiler Projesi kapsamında duvarları kaldırılarak 300 m² parke ve 80 m bordürle bahçe-kaldırım bütünlüğüne kavuşturuldu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İnegöl'de duvarlar kaldırıldı: Hacı Lütfullah Camii mahalleyle bütünleşti

Hacı Lütfullah Camii'nde uygulama tamamlandı

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Sınırsız Camiler Projesi kapsamında ikinci uygulama Hacı Lütfullah Camii'nde tamamlandı. Proje, cami bahçelerini çevreleyen duvarların kaldırılmasını ve bu alanların mahalle hayatıyla daha yoğun şekilde bütünleşmesini amaçlıyor. Projenin ilk uygulaması Fatih Camii'nde gerçekleştirilmişti.

yapılan düzenlemeler:

Hacı Lütfullah Camii çevresindeki duvarlar yıkılarak alanın daha açık ve erişilebilir bir görünüme kavuşması sağlandı. Cami bahçesi ile kaldırımın bütünleştirilmesi için 300 metrekare parke taş ve 80 metre bordür uygulaması yapıldı. Ayrıca cami bahçesinde cenaze namazlarının kılındığı bölümde saf düzeninin daha sağlıklı oluşturulabilmesi amacıyla desenli taşlarla özel bir düzenleme gerçekleştirildi.

amaç ve beklentiler:

Proje ile camilerin yalnızca ibadet mekânı olarak kalmayıp, mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği, vakit geçirebileceği ve huzur bulabileceği kamusal alanlar olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Yapılan düzenlemeyle cami çevresinin hem kullanım kolaylığı hem de kent estetiği açısından daha işlevsel bir yapıya kavuşması amaçlandı.

protokol yerinde inceledi:

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler Hacı Lütfullah Camii'nde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. Protokol üyeleri cemaat ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmanın mahalleye hayırlı olmasını diledi.

İNEGÖL BELEDİYESİ VE İNEGÖL KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN SINIRSIZ CAMİLER PROJESİ...

İNEGÖL BELEDİYESİ VE İNEGÖL KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN SINIRSIZ CAMİLER PROJESİ KAPSAMINDA İKİNCİ UYGULAMA HACI LÜTFULLAH CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. CAMİ ÇEVRESİNDEKİ DUVARLAR KALDIRILIRKEN, BAHÇE VE KALDIRIM BÜTÜNLEŞİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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