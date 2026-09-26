İnegöl'de ev baştan sona yenilendi, aileye yeni bir başlangıç sağlandı

İnegöl Belediyesi'nin müdahalesi yaşam koşullarını değiştirdi

İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında Sinanbey Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin yaşam alanını baştan aşağı yeniledi. Aile; anne, baba ve 5 çocuktan oluşuyor. Belediye ekipleri ve işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan çalışma, hem mekanın fiziksel koşullarını hem de günlük yaşam için gerekli eşyaları kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı.

ev baştan aşağı yenilendi:

Ailenin durumu İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılından bu yana takip ediliyordu. Evin yapılan son ziyaretinde yaşam koşullarının ciddi şekilde yetersiz olduğu, birçok temel eşyanın bulunmadığı, oda kapıları ve mutfak dolaplarının eksik olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından başlatılan kapsamlı çalışmada evin duvarları boyandı, eksik oda kapıları takıldı ve mutfak tamamen yenilenerek yeni dolaplar monte edildi. Zeminler elden geçirilip yenilenerek, yaşam alanları daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirildi.

eşyalar ve yaşam ihtiyaçları tamamlandı:

Tadilatın yanı sıra ailenin iç mekan ihtiyaçları da giderildi. Yatak, baza, başlık, gardıroplar ile oturma odasına yeni oturma grubu sağlandı. Halı, perde, nevresim gibi temel ev tekstili ürünleri temin edilerek evin donanımı eksiksiz hale getirildi. Son aşamada ekipler tarafından genel temizlik yapılarak, ev aileye tertemiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edildi.

Çalışmada Umuteli Derneği ve hayırsever vatandaşların katkıları önemli rol oynadı. Yapılan bağışlar ve desteklerle ihtiyaç duyulan eşya ve tadilat giderlerinin bir bölümü karşılanırken, dayanışma ruhu çalışmanın kapsamını genişletti. Bu işbirliği, İnegöl'de devam eden yardım ve destek mekanizmasının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

belediye mesajı ve çağrı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal belediyeciliğin sadece yardım ulaştırmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda yaşam şartlarını iyileştirmenin de belediyenin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Taban, yürütülen takip ve destek sürecinin ailenin çocuklarının daha iyi koşullarda büyümesine katkı sağladığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti ve vatandaşları dayanışma köprüsünü genişletmeye davet etti.

İnegöl Belediyesi'nin yürüttüğü bu tür çalışmalar, ihtiyaç sahibi ailelerin yalnızca kısa vadeli taleplerini karşılamaktan öte, sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmayı hedefliyor. Sinanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışması da bu anlayışın uygulamadaki örneklerinden biri olarak kayda geçti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDEN İNEGÖL BELEDİYESİ, BİR AİLENİN DAHA YAŞAMINA DOKUNDU. SİNANBEY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN ANNE, BABA VE 5 ÇOCUKTAN OLUŞAN AİLENİN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İNEGÖL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE UMUTELİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN DESTEKLERİYLE EV BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİRKEN, AİLEYE İHTİYAÇ DUYDUĞU TÜM TEMEL EV EŞYALARI DA TEMİN EDİLDİ.