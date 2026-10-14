İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl'de küçük Melis için cenaze töreni düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Melis Çalım, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Minik Melis'in ölümü, ailesi ve mahalleyi derin bir yasa boğdu.

Kaza ve müdahale:

Kaza, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak üzerinde gerçekleşti. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Melis, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ikinci yaş gününe 6 gün kaldığı, doğum günü olarak ise 19 Ekim'in anıldığı bildirildi.

Yasal süreç ve tören detayları:

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet K. (40), sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı. Melis'in cenazesi Çamaşırlık Camii'nde kılınan namazın ardından kırsal Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Aile yakınları ve komşular, törende üzgün ve tepkili görüntüler verdi.

Olay, İnegöl'de geniş yankı uyandırırken, mahalle halkı küçük çocuğun kaybının yarattığı üzüntüyü paylaştı. Yetkililer ve adli süreçle ilgili bilgiler, soruşturma ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 2 YAŞINDAKİ MELİS ÇALIM, BUGÜN DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI