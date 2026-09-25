inegöl'de ışıklı kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

İnegöl'de kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada araçların sürücüleri 21 yaşlarında olup, çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü trafik güvenliği ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Ü. (21) idaresindeki 16 PA 667 plakalı otomobil ile İstiklal Caddesi'nden kavşağa çıkan İbrahim A. (21) yönetimindeki 16 AOM 307 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yola düştü.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün, kaza sonrası güneş gözlüğünü çıkarmaması ve hastaneye gözlükle gitmesi dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. YARALI SÜRÜCÜNÜN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLENE KADAR ÇIKARMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.