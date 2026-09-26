İnegöl'de jandarmadan ev araması: 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

İnegöl'de jandarma operasyonu
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrindeki ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, İnegöl ilçesinde yaşayan 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
arama ve ele geçirilenler:
Yapılan arama neticesinde 1 kilo 71 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
hukuki süreç:
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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