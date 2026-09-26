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İnegöl'de jandarmadan ev araması: 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'de düzenlediği operasyonda evde 1 kilo 71 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de jandarmadan ev araması: 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

İnegöl'de jandarma operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrindeki ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, İnegöl ilçesinde yaşayan 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

arama ve ele geçirilenler:

Yapılan arama neticesinde 1 kilo 71 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

hukuki süreç:

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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