İnegöl'de kavşakta çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İnegöl'de kavşakta ölümle sonuçlanan çarpışma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Deydinler ışıklı kavşakta saat 22.00 civarında meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BVN 117 plakalı motosikleti süren 21 yaşındaki Kemal Derviş ile Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan 49 yaşındaki Burhan Ö. idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet yan yana çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kamyonetin kasasında kaldı, motosiklette bulunan arkadaşı 19 yaşındaki Mustafa Can Ö. ise yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, iki genç için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk yaptı.

Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Mustafa Can Ö.nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Burhan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesi ve trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA’DA FECİ KAZA : 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI