İnegöl'de kayganlaşan yolda savrulan otomobil bariyerlere çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza, Yenice Köprülü Kavşağı'nda yol yüzeyinin yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu gerçekleşti.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında İnegöl istikametinden gelen Abdulsamet S. (25) yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada kontrolünü kaybederek savruldu. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.

polis incelemesi ve yol güvenliği:

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, yağışlı hava ve kaygan zemin koşullarının kazada etkili olduğunu belirtti. Olay yerindeki incelemeler tamamlanana kadar trafik akışında zaman zaman aksama yaşanabileceği kaydedildi.

Yetkililer, benzer koşullarda araç kullanan sürücüleri hızını ve takip mesafesini azaltma konusunda uyarıyor. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor ve kazayla ilgili ayrıntılarla ilgili bilgi paylaşılacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.