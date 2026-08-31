Dolar 48,2593 +0,06%
Euro 55,9968 +0,23%
Bist 14.425,26 -1,48%
Altın Gram 6.988,59 -0,57%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,88 +3,20%
--°

İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

İnegöl'ün Hacıkara Mahallesi'nde çıkan yangında bir baraka kısa sürede tamamen yandı; İnegöl İtfaiye Müdürlüğü yangını söndürdü, yapı yıkıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir baraka alevlere teslim olarak kullanılamaz duruma geldi. Olay, kırsal Hacıkara Mahallesi'nde meydana geldi.

olayın seyri:

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve yıkım:

Yangın sonucu baraka tamamen kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle daha sonra yıkıldı. Olay yerine giden ekipler arasında İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yer aldı ve yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor. Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek bulgularla ilgili bilgi paylaşımı yapacaklarını belirtti.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ....

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN SONRASI HARABEYE DÖNEN BARAKA YIKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sauna yangınında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında
images

Çarşamba’da 17 gün sonra yeniden su baskını tarımı vurdu
images

Sertavul geçidinde kaygan zeminde takla: otomobildeki iki kişi yara almadan kurt...
images

Sarıkamış’ta yağışın yol açtığı trafik kazasında 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar veriyor

İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı