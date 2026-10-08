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İnegöl'de motosikletle kamyonet vincin çarpışması sonucu iki genç yaşamını yitirdi

İnegöl'de Cumartesi akşamı Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda motosikletle kamyonet vincin çarpışması sonucu, Kemal Derviş (21) ve Mustafa Can Öztürk (19) öldü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de motosikletle kamyonet vincin çarpışması sonucu iki genç yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Deydinler ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, bir motosiklet ile kamyonet vincin çarpışması sonucu ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti.

kaza anı ve araç bilgileri:

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Kemal Derviş (21) idaresindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet vince yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kamyonetin kasasında kalırken, motosiklette bulunan arkadaşı ağır şekilde yola savruldu.

tıbbi müdahale ve yaşamını yitirenler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar önce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan arkadaşı Mustafa Can Öztürk (19) ise ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi sürüyor; polis ekipleri kazanın oluş şekli ve olası ihlalleri araştırıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE 21...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN VE 21 YAŞINDAKİ KEMAL DERVİŞ’İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA AĞIR YARALANAN 19 YAŞINDAKİ MUSTAFA CAN ÖZTÜRK'TE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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