İnegöl'de ortak alanlarda bakılan dişi kedilere ücretsiz kısırlaştırma desteği

İnegöl Belediyesi, sahipsiz dişi kedi popülasyonunun kontrolsüz artışını önlemek, hayvan sağlığını korumak ve ortak yaşam alanlarında çevreyi iyileştirmek amacıyla yeni bir ücretsiz kısırlaştırma kampanyası başlattı. Uygulama, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek.

Hedeflenen alanlar ve amaçlar:

Programdan siteler, alışveriş merkezleri, okullar, yurt ve pansiyonlar, hastaneler, sağlık merkezleri, camiler ile kamu kurum ve kuruluşları gibi ortak kullanım alanlarında bakımı üstlenilen ancak belirli bir sahibi olmayan kediler yararlanabilecek. Belediye, çalışmayla hem hayvanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması hem de çevre sağlığının korunmasını hedefliyor.

Başvuru ve yararlanma şartları:

Ücretsiz uygulamadan faydalanabilmek için kısırlaştırılacak kedinin dişi olması gerekiyor. Kedinin ortak kullanım alanlarında yaşamayı sürdürmesi ve bakımı yapılmasına rağmen belli bir sahibinin olmaması ile birlikte mikroçip taşımaması şartı aranıyor. Ayrıca kısırlaştırılacak kedinin cins kedi olmaması gerekiyor. Başvuru sırasında ilgili alanın yönetimi veya idaresinden alınmış talep ve izin belgesinin sunulması zorunlu; ayrıca işlem öncesinde İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden randevu alınması gerekiyor.

Süre, sayı ve başvuru çağrısı:

Belediye desteği sınırlı sayı ve tarih aralığında ücretsiz olarak sağlanacak. Bu nedenle kurum, kuruluş ve site yönetimlerinin gerekli izin ve talep belgeleriyle birlikte en kısa sürede başvurup randevu oluşturmaları isteniyor. İnegöl Belediyesi, bu uygulamayla ortak yaşam alanlarında sürdürülebilir ve sağlıklı bir hayvan popülasyonu oluşturmayı amaçladığını vurguluyor.

Yetkililer, projenin hem halk sağlığına katkı sağlayacağını hem de sokak hayvanlarının refahını artıracağını belirtiyor; uygulamanın ayrıntıları ve randevu koşulları için başvuruların Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılacağı hatırlatıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ, SAHİPSİZ KEDİ POPÜLASYONUNUN KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ARTMASININ ÖNÜNE GEÇMEK, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK VE DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK AMACIYLA ORTAK YAŞAM ALANLARINDA BAKILAN DİŞİ KEDİLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI BAŞLATTI.