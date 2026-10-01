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İnegöl'de ortaokuldaki panik taşıma ruhsatıyla son buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belinde tabancayla okula giren 24 yaşındaki Sait K., okul personelinin ihbarıyla yakalandı; silahın taşıma ruhsatlı olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de ortaokuldaki panik taşıma ruhsatıyla son buldu

İnegöl'de ortaokuldaki panik taşıma ruhsatıyla son buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokula belinde tabancayla giren 24 yaşındaki Sait K. okul çalışanlarının hızlı müdahalesiyle yakalandı. Olay, Akhisar Mahallesi'ndeki İnegöl Organize Sanayi bölgesi Ortaokulu'nda meydana geldi.

Okul çalışanlarının dikkati olası bir krizi önledi:

Edinilen bilgiye göre Sait K., yeğeniyle ilgili görüşme yapmak amacıyla okul müdürüyle konuşmak için okula geldi. Eğitimciler şahsın belinde tabanca olduğunu fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okul yakınlarında devriye halindeyken olaya müdahale etti.

Yapılan incelemede taşıma izni bulundu:

Polis ekipleri kısa sürede okula ulaşarak şahsı kontrol altına aldı. Yapılan incelemede üzerinde bulunan tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi. Buna rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi nedeniyle Sait K. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası okulda görevli personelin hızlı ihbarı ve kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi, öğrenciler ve eğitim kadrosu arasında daha büyük bir panik veya tehlikenin önlenmesini sağladı. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli inceleme sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR ORTAOKULA BELİNDE TABANCAYLA GİREN 24 YAŞINDAKİ ŞAHIS, OKUL...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR ORTAOKULA BELİNDE TABANCAYLA GİREN 24 YAŞINDAKİ ŞAHIS, OKUL ÇALIŞANLARININ İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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