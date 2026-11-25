yangının büyüme süreci:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 6 katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay, saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde bulunan işyerinin 1’inci katında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüyerek katı sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

itfaiye müdahalesi:

Alevleri ve yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının üst katlara sıçramasını önlemek için öncelik alarak müdahale etti. İtfaiyenin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangın nedeniyle imalathanenin 1’inci katında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde başlatılan ilk tespitlerin ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi ekiplerce kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Resmi açıklamalar geldikçe durumla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 6 KATLI MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YANGIN YAKLAŞIK 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.