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İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı; kurtarma ve soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

İnegöl'de imalathanede kaza: işçi asansör boşluğuna düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir sandalye imalathanesinde akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında, Nihat T. (29) adlı işçi ağır yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Nihat T. asansörün kata geldiğini zannederek adım attı. Asansörün bulunmadığını fark edemeyen genç işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Düşme sonucunda ciddi yaralanan işçi için çevreye haber verildi.

Kurtarma çalışmaları ve acil müdahale:

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu yaralıyı bulunduğu yerden çıkarırken, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma ve iş güvenliği boyutu:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenlerine ilişkin detaylı tespitler yapılırken işyerinde asansörün durumu, güvenlik önlemleri ve çalışma prosedürleri değerlendirilecek. Bu tür kazalarda kaynak bulgular, hem adli süreç hem de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, olayla ilgili kesin değerlendirme ve sorumluluk tespitinin soruşturma sonuçlarına göre yapılacağını açıkladı. Kazanın ardından imalathanede alınacak önlemler ve varsa eksikliklerin giderilmesi takip edilecek.

Asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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