Olayın gelişimi:

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile Ömer D. (49) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ömer D. (49) sağ bacağından tabanca ile vurularak yaralandı. Olay yerinde kanlar içinde kalan yaralı, çevrede bulunanlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel araçla hastaneye götürüldü.

Sağlık ve müdahale:

Yaralının ilk müdahalesi sonrasında sağlık ekipleri tarafından durumunun değerlendirilmesi sağlandı ve ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavi süreci hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Emniyetin çalışması:

Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı ve görgü tanıkları ile olay yerindeki deliller üzerinde çalışma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında olayın çıkış nedeni ve tarafların birbirleriyle ilişkisi araştırılıyor. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili gelişmelerin ardından kamuoyuna bilgi vereceklerini bildirdi.

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