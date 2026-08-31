İnegöl'de üç günlük gastronomi festivali: ustalar, akademisyenler ve yöresel tatlar bir arada

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, 4-5-6 Eylül tarihlerinde şehrin köklü mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi değerlerini öne çıkaracak. Üç gün sürecek etkinliklerde hem İnegöl mutfağının geleneksel tatları sergilenecek hem de akademisyenler, şefler ve sanatçılarla söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek.

Gastro Sahne programı:

Festivalin merkez program alanı olan Gastro Sahne, üç gün boyunca moderatörlüğünü Dr. Esat Özatanın üstlendiği çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak. Açılış günü 4 Eylül Cuma saat 17.30'da Diyetisyen İpek Bitigen ve Öğretim Görevlisi Burakhan Polat 'Hem Sağlık Hem Pratik Hem de Yöresel' başlıklı oturumla katılımcılarla buluşacak. Aynı gün saat 19.30'da Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım 'İnegöl Mutfağının Dünü, Bugünü ve Yarının Lezzetleri'ni tartışacak; günün kapanışını saat 20.30'da Doç. Dr. Osman Çavuş 'Geleneksellikten Günümüze Tabaklar' başlıklı sunumuyla yapacak.

5 Eylül Cumartesi programı da yoğun geçecek: saat 15.00'te Ercan Egi 'Geleneksel Tatlılara Modern Dokunuşlar'ı, saat 16.00'da Öğretim Görevlisi Ahmet Özbek 'Geleneksel Ekmek Çeşitleri'ni sunacak. Saat 18.45'te sanatçı Aslı Hünel ile bir buluşma gerçekleştirilecek; akşam saat 19.45'te ise Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Rahman Temizkan ve Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın katılacağı panelde gastronominin farklı boyutları ele alınacak. Aynı gece 21.00'de Retrobüs konseri heykel meydanında Gastro Sahne'de yapılacak.

6 Eylül Pazar günü Gastronomi Festivali programı; saat 15.00'te Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile 'Mutfak ve Sağlık', saat 17.00'de Maria Ekmekçioğlu ile 'İki Yakanın Mutfak Mirası', saat 18.00'de ise Sahrap Soysal ile 'Asırlık İnegöl Lezzetleri' başlıklı oturumları içeriyor.

Festival alanı ve etkinlikler:

Gastro Sahne programlarının yanı sıra festivalde Yeşil Gastronomi Pazarı, Yerel Lezzetler Çarşısı, sokak lezzetleri ve yemek alanları yer alacak. Festival alanında yaklaşık 100 çadır ve stant kurulacak; İnegöl'ün üreticileri, esnafı, ustaları, kadın üreticileri ve gençleri kendi ürünleri ve hikâyeleriyle ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca şehrin coğrafi işaretli değerleri de festival kapsamında tanıtılacak.

Organizasyon, İnegöl mutfağının hem geçmişini hem de gelecekteki potansiyelini görünür kılmayı hedefliyor. Üç gün boyunca düzenlenecek söyleşi, panel ve konserlerle katılımcılara kapsamlı bir gastronomi deneyimi sunulacak; ziyaretçiler yerel lezzetleri tatma ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma imkânı bulacak.

İnegöl Gastronomi Festivali, yerel gastronomi değerlerini ve üreticileri bir araya getirerek şehrin lezzet hikâyesini geniş kitlelere taşıma amacını taşıyor ve 4-6 Eylül günleri arasında İnegöllüleri bekliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN 4-5-6 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLEYECEĞİ İNEGÖL GASTRONOMİ FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR. FESTİVALDE; GASTRONOMİ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ, AKADEMİSYENLER, ŞEFLER VE SANATÇILAR İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK. ÜÇ GÜN BOYUNCA GASTRO SAHNE’DE BİRBİRİNDEN ÖZEL SÖYLEŞİ, PANEL VE PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK.