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İnegölspor'da yeni sayfa: Güven Varol'la yollar ayrıldı

Sultan Su İnegölspor, teknik direktör Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; kulüp Varol’a emeği için teşekkür etti kariyerinde başarı diledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İnegölspor'da yeni sayfa: Güven Varol'la yollar ayrıldı

TFF 2. Lig temsilcisi Sultan Su İnegölspor, teknik direktör Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

kulüp açıklaması:

Kulübün resmi bildirisine göre süreç, tarafların uzlaşmasıyla tamamlandı. Açıklamada, teknik ekibin ve yönetimin karar doğrultusunda bu adımı attığı belirtildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Güven Varol’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

ayrılığın önemi ve teşekkür:

Kulüp, Varol’un görev süresince takım için gösterdiği çabaya vurgu yaparak teşekkür etti ve gelecekteki projelerinde başarı dileğinde bulundu. Karşılıklı anlaşma ifadesi, ayrılığın iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğini vurguluyor.

İnegölspor yönetimi, sezon içinde ve sonrasında atılacak adımlara ilişkin duyuruları ilerleyen günlerde paylaşacaklarını belirtti.

TFF 2. LİG TEMSİLCİSİ SULTAN SU İNEGÖLSPOR, TEKNİK DİREKTÖR GÜVEN VAROL İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK...

TFF 2. LİG TEMSİLCİSİ SULTAN SU İNEGÖLSPOR, TEKNİK DİREKTÖR GÜVEN VAROL İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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