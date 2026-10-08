İnegöl'ün denetimde öne çıkan performansı: sosyal hizmetten dijitale örnek uygulamalar

Denetim raporu mecliste sunuldu

İnegöl Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından hazırlanan 2021-2026 dönemine ilişkin denetim sonuç raporu meclis üyelerine sunuldu. Toplam 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, raporu Belediye Başkanı Alper Taban okudu ve denetimin bulguları paylaşıldı.

denetimin kapsamı ve genel değerlendirme:

Raporda, İnegöl Belediyesi’nin 19 Eylül 2021 - 16 Eylül 2026 dönemine ait idari iş ve işlemlerinin, 17 Ağustos - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında denetlendiği belirtildi. İncelemeler sonucunda belediyenin hizmet kapasitesi, vatandaş odaklı uygulamaları, sosyal destek faaliyetleri, kırsal kalkınma çalışmaları, dijital belediyecilik uygulamaları ve yalın belediyecilik yaklaşımının birçok yönüyle olumlu uygulamalar olarak değerlendirildiği kaydedildi.

başarılı uygulamalar ve somut veriler:

Raporda öne çıkan uygulamalar arasında 5.201 hastaya ücretsiz hasta transfer hizmeti ile sosyal belediyecilik örnekleri; vatandaş taleplerine hızlı yanıt veren 153 Çözüm Merkezi; Gastro İnegöl markasıyla yerel lezzetlerin tanıtımı ve İNESMEK aracılığıyla düzenlenen kurs ve etkinlikler gösterildi. Ayrıca şehir kültür envanterinin oluşturulması, nöbetçi kütüphaneler ve gençlere yönelik eğitim-danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası etkinlikler raporda dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.

Dijital belediyecilik alanındaki uygulamaların vatandaşların işini kolaylaştırdığı vurgulandı. İstihdam tarafında ise Kariyer ve İstihdam Merkezi aracılığıyla oluşturulan 9.614 kişilik başvuru havuzu ve yılda ortalama 1.000 kişilik istihdama katkı sağlanması, belediyenin insan kaynağı yönetimindeki başarısına işaret etti.

Kırsal kalkınma çerçevesinde 32 mahallede 2.200 dekar arazi temizliği, 29 mahallede 750 dekar fasulye hasadı desteği ve yaklaşık 950 ücretsiz toprak analizi yapıldığı kayda geçti. Yalın belediyecilik uygulamalarında ise 814 personele eğitim verilmesi, 753 iyileştirme alanının tespit edilmesi ve yaklaşık 208 milyon TL tutarında ihtimal giderinin önlenmesine yönelik çalışmaların kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladığı belirtildi.

Mali tespitler arasında denetim dönemindeki borçlanmaların kanuni sınırlamalara uygun olduğu, belediyenin ekonomik yapısının iyi durumda bulunduğu ve 2021-2025 döneminde memur personel giderlerinin yasal sınırlar içinde kaldığı ifadesi yer aldı.

dikkat edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar:

Raporda bazı idari ve bürokratik alanlarda geliştirme önerileri de sunuldu. Öne çıkan tavsiyeler arasında Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kurulması gerekliliği, cadde, sokak veya meydanlara şehit isimleri verilirken bakanlığa bilgi verilmesi, kadrolu işçi izin uygulamalarında eksikliklerin giderilmesi ve bazı personelin mal bildiriminin gecikmeli verilmesi yer aldı.

Diğer hususlar arasında gönüllü zabıta sisteminin kurulmaması ve metruk binaların tespit edilerek yıkımının hızlandırılması tavsiyeleri sayıldı. Raporda bu tür idari düzenlemelerin titizlikle ele alınması gerektiği vurgulandı.

belediye perspektifi ve sonraki adımlar:

Başkan Alper Taban, raporun belediyenin yalnızca günlük hizmetleri yerine getiren bir kurum olmadığını; vatandaş odaklı, sosyal belediyeciliği önemseyen, kırsal kalkınmayı destekleyen, istihdam oluşturan ve yenilikçi uygulamalar geliştiren bir yapıyı ortaya koyduğunu söyledi. Taban, tavsiye edilen hususların birimlerce titizlikle değerlendirileceğini ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirterek denetimde görev yapan kontrolörlere ve raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Meclis kayıtlarına geçen rapor, İnegöl Belediyesi için hem bir performans tespiti hem de kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik yol haritası niteliği taşıyor.

BAŞKAN ALPER TABAN, GÜNDEM MADDELERİNİN ARDINDAN DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERİN SONUCUNA İLİŞKİN RAPORU MECLİS ÜYELERİNE OKUDU