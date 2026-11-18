engelsiz tamir atölyesinin hedefi:

İnegöl Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Engelsiz Tamir Atölyesi, akülü engelli araçlarındaki arızalara yönelerek engelli vatandaşların ulaşım özgürlüğünü korumayı amaçlıyor. 2026 yılı içinde atölye, arızalanan araçlar için hızlı müdahale ve onarım desteği sunarak vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamayı hedefledi.

başvuru ve müdahale süreci:

Akülü araç sahipleri arızayı 153 Çözüm Merkezi’ne bildiriyor. Gelen çağrılar doğrultusunda ekipler arızalı aracı bulunduğu adresten teslim alıyor, uygun şartlar varsa yerine sağlam bir ikame araç bırakılıyor. Atölyede gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra araçlar yine vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Bu yöntem, kullanıcıların ulaşım ihtiyaçlarının kesintiye uğramamasını sağlıyor.

2026 performansı ve uygulamanın kapsamı:

2026 yılında 244 engelli vatandaş, akülü araçlarındaki arıza nedeniyle Engelsiz Tamir Atölyesi’nden bakım ve onarım desteği aldı. Belediye ekipleri, bildirim sonrası hızlı şekilde harekete geçerek arızalı araçların teslim alınması, ikame araç temini (varsa) ve tamir sonrası teslim süreçlerini yürüttü. Bu rakam, hizmetin yerel ihtiyaca karşılık verdiğinin somut bir göstergesi oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban atölyenin önemine dikkat çekti ve uygulamanın devam edeceğini vurguladı. Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: İnegöl Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları azaltmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz Tamir Atölyemiz de bu anlayışımızın önemli bir parçası. Akülü araçlar, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında en önemli ulaşım araçlarından biri. Bu araçlarda yaşanan bir arıza, vatandaşlarımızın günlük hayatını doğrudan etkileyebiliyor. Biz de bu süreçte araçların bakım ve onarımını gerçekleştirerek en kısa sürede vatandaşlarımızın araçlarıyla yeniden günlük yaşama dönmesine katkı sağlıyoruz. 2026 yılında 244 vatandaşımızın bu hizmetimizden yararlanmak üzere başvuruda bulunması, uygulamanın ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini gösteriyor. Engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. İnegöl’ü herkes için daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Engelsiz Tamir Atölyesi örneği, belediyelerin yerel hizmetlerle erişilebilirliği artırma yaklaşımının pratik bir yansıması olarak öne çıkıyor; İnegöl Belediyesi, benzer ihtiyaçları tespit etmeye ve projenin sürekliliğini sağlamaya devam edecek.

153 ÇÖZÜM MERKEZİ'NE YAPILAN BİLDİRİMLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN EKİPLER, ARIZALI ARAÇLARI VATANDAŞLARIN BULUNDUĞU YERDEN ALIP TAMİR EDEREK YENİDEN ADRESLERİNE TESLİM EDİYOR.