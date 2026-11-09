İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde saat 20.30 civarında bir çiftlikte yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; olay mahallede paniğe yol açtı.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek söndürme çalışmasına başladı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
hasar ve kurtarma:
Yangın nedeniyle çiftlikte büyük çapta maddi hasar oluştu; yapı kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin sevindirici gelişme ise, ekiplerin müdahalesi sonucu çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanların kurtarılması oldu.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürdürüyor.
İNEGÖL’DE ÇİFTLİK YANGINI; HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI
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