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İnegöl’ün kıyısında görülen kara leylek doğanın zenginliğini gösterdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde siyah tüylü nadir kara leylek (Ciconia nigra), dere kenarında yiyecek ararken vatandaşlar tarafından fark edilip görüntülendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Aslı Han

İnegöl’ün kıyısında görülen kara leylek doğanın zenginliğini gösterdi

İnegöl’de görülme anı:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, nadir rastlanan kara leyleki dere kenarında beslenirken fark etti. Siyah tüylü kuşun sığ su kenarında besin arayışı sırasında görüntülendiği ve bir süre takip edilerek fotoğraf ve video kaydı yapıldığı belirtildi.

gözlemler ve ayırt edici özellikleri:

Gözlemlenen kuş, bilimsel adı Ciconia nigra olan kara leylek türüne ait özellikler taşıyordu. Beyaz leylekten farklı olarak koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken bu türün, dere kıyısında beslenme davranışı vatandaşların kayıtlarına yansıdı. Gözlemler, kuşun su kenarında yiyecek arama ve dipten besin toplama eğilimini ortaya koydu.

bölgedeki doğa çeşitliliğine işaret:

İnegöl'de görüntülenen kara leylek, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğine dair somut bir örnek sundu. Türkiye'de bu tür genellikle sulak alanlar, dere kenarları ve ormanlık bölgelere yakın yerlerde görülebiliyor; İnegöl gözlemi de bu dağılımı doğrulayan bir kayıt olarak değerlendirildi.

Vatandaşlarca kaydedilen görüntüler, yerel doğanın zenginliğini ve habitatların önemini vurgularken, nadir türlerin izlenmesinin yerel halkın doğa gözlemlerine katkısını gösterdi.

KARA LEYLEK, DERE KENARINDA BESLENİRKEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

KARA LEYLEK, DERE KENARINDA BESLENİRKEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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