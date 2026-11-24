ING Türkiye'nin yatırımda masrafsızlık hamlesi

ING Türkiye, yatırım müşterileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretlerini müşterileri adına karşılamaya başladı. Banka artık MKK hesap açılış, alım-satım, bakım ve saklama ücretleri için müşterilerinden ücret talep etmiyor.

Bu düzenleme, yatırım fonlarından hisse senetlerine, devlet tahvillerinden hazine bonolarına kadar geniş bir yelpazedeki enstrümanlarda MKK kaynaklı doğrudan maliyetleri ortadan kaldırıyor ve yatırım işlemlerinin maliyetini azaltmayı amaçlıyor.

hangi ücretler kapsamda:

Uygulama kapsamında müşteriler, hesap açılış, alım-satım, bakım ve saklama gibi MKK ile ilişkilendirilen ücretlerden muaf tutuluyor. Bu sayede yatırım süreçlerinde aracı maliyetleri düşüyor ve işlemler daha erişilebilir hale geliyor.

dijital platform ve uluslararası erişim:

ING Türkiye, masrafsızlık adımını dijital çözümlerle destekliyor. ING Mobil, yatırımcıların finansal kararlarını destekleyen bir platform olarak konumlandırılıyor; kullanıcılar farklı yatırım araçlarını tek noktadan takip etme, analiz etme ve karşılaştırma imkânına sahip oluyor.

Ayrıca ING Yatırım aracılığıyla sunulan yurt dışı piyasalar hizmeti sayesinde müşteriler, Amerika, Avrupa ve Asya borsalarında işlem gören hisse senetleri, ETF'ler ve vadeli işlem kontratları gibi enstrümanlara erişebiliyor ve portföylerini coğrafi, sektör ve para birimi bazında çeşitlendirebiliyor.

banka yetkilisinin değerlendirmesi:

ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, yenilikle ilgili şunları söyledi: "Yatırımcılar için kolay, anlaşılır ve zahmetsiz bir deneyim oluşturmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin farklı yatırım alternatiflerine kolayca ulaşmasını ve yatırımlarını daha etkin şekilde yönetmesini desteklerken, karşılaştıkları maliyetleri azaltacak çözümler geliştirmeye de odaklanıyoruz. Banka olarak ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT, havale ve FAST işlemlerini koşulsuz ücretsiz gerçekleştiriyor, aidatsız kredi kartı avantajı sağlıyor ve dijital kanallardan yapılan SWIFT işlemlerini masrafsız sunuyoruz. Şimdi ise müşterilerimizin MKK ücretlerini üstlenerek masrafsız bankacılık anlayışımızı yatırım ürünlerine de taşıyor ve yatırım işlemlerinde masrafsızlık ayrıcalığı sağlıyoruz."

Banka hamlesi, yatırımcıların doğrudan maliyetlerini azaltırken dijital kanallardan işlem yapan kullanıcıların erişimini ve portföy çeşitlendirme olanaklarını artırma hedefini de taşıyor.

ING TÜRKİYE ÖZEL BANKACILIK VE YATIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZİN ERKEN