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İngiltere havadan yakıt ikmaliyle Suudi jetlerine sınırlı savunma desteği verecek

İngiltere, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan’a savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali sağlayacak; operasyon RAF Voyager ile Kıbrıs’tan icra edilecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Elif Demir

İngiltere havadan yakıt ikmaliyle Suudi jetlerine sınırlı savunma desteği verecek

İngiltere kararı ve kapsamı:

İngiltere, Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin saldırıları karşısında Suudi Arabistan’ın talebi üzerine, savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali desteği sağlamayı kabul etti. Başbakan Andy Burnham, New York ziyareti öncesi yaptığı açıklamada talebin Savunma ve Dışişleri bakanlarının tavsiyesi üzerine kabul edildiğini belirtti.

Burnham, desteğin süreli olduğunu ve düzenli aralıklarla gözden geçirileceğini vurguladı. Kararın gerekçesi olarak Suudi Arabistan’ın saldırılara maruz kalmasının bölgesel işleyişte aksamalara yol açma riski ve petrol kanallarının güvenliğinin önemine işaret edildi.

RAF Voyager görevlendirilecek:

İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard, desteğin Kıbrıs’taki bir üsten faaliyet gösteren RAF Voyager uçağı tarafından önümüzdeki günlerde yürütüleceğini açıkladı. Pollard, bu desteğin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Suudi jetlerinin havada kalma süresini artıracağını söyledi.

Bakan Pollard ayrıca İngiltere’nin desteğinin uluslararası insancıl hukuka uygun olduğunu ve müttefiklerine karşı şeffaflık ilkesine dayandığını belirtti.

Bölgesel bağlam ve çatışmanın yakın dönem seyri:

Karar, son haftalarda Husi milisleri ile Suudi destekli Yemen hükümeti arasındaki çatışmanın yeniden tırmanması sonrası geldi. Husi milisleri, Suudi Arabistan’a hızla artan sayıda füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlerken, en son olaylarda Riyad hedef alınmıştı.

Husi milisleri ile Suudi destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti arasındaki iç savaş, bölgesel güvenlik dinamiklerini etkilemeye devam ediyor. İngiltere’nin adımı, hem Suudi güvenliğini güçlendirmeye yönelik kısa vadeli bir önlem hem de bölgedeki çıkarların korunması amacıyla atılmış bir adım olarak sunuldu.

Hükümet yetkilileri, uygulamanın gelişimine bağlı olarak kararın yeniden değerlendirileceğini ve operasyonun sınırlarının şeffaf tutulacağını belirtti.

İNGİLTERE, YEMEN&#039;DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİ MİLİSLERİNİN SALDIRILARI KARŞISINDA SUUDİ ARABİSTAN&#039;A...

İNGİLTERE, YEMEN'DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİ MİLİSLERİNİN SALDIRILARI KARŞISINDA SUUDİ ARABİSTAN'A, "SAVUNMA AMAÇLI HAVADAN HAVAYA YAKIT İKMALİ" DESTEĞİ SAĞLANACAĞINI DUYURDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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