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İngiltere yeni büyükelçisiyle Muğla turizmini konuştu

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Anderson Muğla ziyaretinde kentin turizm potansiyeli ve İngiliz ziyaretçilerin güvenliği konularını ele aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İngiltere yeni büyükelçisiyle Muğla turizmini konuştu

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Türkiye’deki görevine kısa süre önce başlamasının ardından Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve beraberindeki heyetle birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin gündemi:

Vali Dr. İdris Akbıyık, görüşmede Muğla'nın turizm potansiyeli üzerine bilgi verdi. Akbıyık, kente gelen yabancı ziyaretçiler arasında Birleşik Krallık vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını vurgulayarak bölgenin marka değerinin ve uluslararası ilgisinin altını çizdi.

Ziyarette, kentteki turizm hareketliliğinin sürdürülebilirliği ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi konuları ele alındı. Yetkililer, hem yerel yönetim hem de diplomatik temsilciliklerin koordinasyonunun önemine dikkat çekti.

güvenlik ve iş birliği:

Vali Akbıyık, Muğla’da yaşayan ve kenti ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Bu tedbirlerin uygulanmasının, turizmde devamlılık ve memnuniyet açısından öncelikli olduğu ifade edildi.

Görüşme sonunda Vali Akbıyık, Büyükelçi Anderson'a yeni görevinde başarılar dilerken, Anderson da yürütülen başarılı koordinasyon ve iş birliği için teşekkür etti. Taraflar, gelecekteki iletişim ve ortak çalışma olanaklarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

BİRLEŞİK KRALLIK ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JENNİFER ANDERSON, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I ZİYARET...

BİRLEŞİK KRALLIK ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JENNİFER ANDERSON, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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