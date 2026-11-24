İnönü Üniversitesi 15. Uluslararası Kısa Film Festivali yeniden sahnede

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin lansman ve basın toplantısı İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival Direktörü Ersin Aycan toplantıda, festivalin uluslararası platformda güçlendiğini vurgulayarak bu yıl 115 ülkeden 1.328 film başvurusu aldıklarını açıkladı. Ön değerlendirmeler sonucunda 40 filmin finale kaldığı belirtildi.

seçim süreci ve festivalin yeniden canlanması:

Aycan, Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri nedeniyle verilen aranın ardından organizasyonu yeniden düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Ön eleme ve jüri çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten ekip, finalistlerin belirlendiğini ve gösterimlerin yoğun bir programla izleyiciyle buluşacağını aktardı. Festivalin sürdürülebilirliği ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

şehir iş birliği ve beklentiler:

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanvekili Ahmet Ünver, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, akademisyenler ve davetliler katıldı. Rektör Akpolat, festivalin üniversite ve ülke adına bir marka değeri oluşturduğunu belirtti. Başkan Sami Er ise kültür ve sanat etkinliklerinin kentin tanıtımı, vatandaşların moral ve motivasyonu ile turizm potansiyeline katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi arasında festival kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, festival organizasyonunun kent yaşamına entegrasyonunu ve gelecekteki etkinliklerin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NCE DÜZENLENEN 15. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ'NİN LANSMAN VE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BU YIL 115 ÜLKEDEN BİN 328 FİLM BAŞVURUSU ALAN FESTİVALDE ÖN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA 40 FİLM FİNALE KALDI.