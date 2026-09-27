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İnönü semalarında dev model Cessna ile gökyüzünde dalgalanan bayrak

Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 1/4 ölçekli Cessna 182 modeli, 110 cc motoruyla Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırarak izleyenlere görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Aslı Han

İnönü semalarında dev model Cessna ile gökyüzünde dalgalanan bayrak

Eskişehir'de model uçakla görsel şölen

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, havacılık tutkunlarına dikkat çekici bir gösteri sundu. Etkinlikte özel olarak hazırlanan 1/4 ölçekli Cessna 182 tipi radyo kontrollü model uçak, arkasına bağlanan Türk bayrağı ile gökyüzünde süzüldü.

gösterinin teknik boyutu:

Model uçak, radyo kontrolü ile pilotaj yapılarak havalandı. Üzerindeki 110 cc benzinli motor, yeterli çekiş gücü sağlayarak uçuş sırasında uzun süre irtifa korumasını mümkün kıldı ve kuyruğuna bağlı bayrağı dalgalandırdı. Uçuşun sonunda model, sorunsuz bir inişle tamamlandı.

izleyici etkisi ve yerel önem:

İnönü semalarında dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, tesisteki vatandaşlar ve havacılık meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik, Eskişehir’in havacılık alanındaki kimliğini güçlendiren, görsel açıdan etkileyici bir gösteri olarak değerlendirildi.

Organizatörlerin ve pilotun teknik hazırlığı ile modelin performansı, katılımcılardan olumlu not aldı; gösteri hem teknik merak uyandırdı hem de yerel topluluk için bir buluşma fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAVALANAN 1/4 ÖLÇEKLİ DEV CESSNA 182 TİPİ RADYO KONTROLLÜ MODEL UÇAK, ARKASINA...

ESKİŞEHİR'DE HAVALANAN 1/4 ÖLÇEKLİ DEV CESSNA 182 TİPİ RADYO KONTROLLÜ MODEL UÇAK, ARKASINA BAĞLANAN TÜRK BAYRAĞINI GÖKYÜZÜNDE DALGALANDIRARAK GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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