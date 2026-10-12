İnönü Üniversitesi 22 proje ile COP31'te YÖK pavilyonunda yerini alacak

proje kabulü ve kapsamı:

İnönü Üniversitesi'nin iklim, sürdürülebilirlik, enerji, afet dayanıklılığı ve sağlık alanlarında hazırladığı 22 proje, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sonucunda COP31 YÖK Pavilyonu kapsamında kabul edildi. Kabul edilen projeler, üniversitenin çevresel ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretme kapasitesini uluslararası platforma taşıyor.

projelerin odak noktaları ve önemi:

Projeler, iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak uygulamalara odaklanıyor. Ayrıca enerji verimliliği, afet dayanıklılığı ve halk sağlığı konularındaki çalışmaların COP31 gibi büyük bir konferansta yer alması, bu alanlardaki yenilikçi yaklaşımların görünürlüğünü artıracak.

uluslararası platform ve etkinlik bilgisi:

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında sera gazı azaltımı, iklim politikaları ve sürdürülebilir gelecek hedefleri tartışılacak; üniversitelerin araştırma ve çözüm önerileri de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. İnönü Üniversitesi'nin YÖK pavilyonunda temsil edilmesi, akademik iş birlikleri ve proje bazlı etkileşimin artması için fırsat sağlayacak.

Bu kabul, üniversitenin araştırma kapasitesinin uluslararası arenada tanınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve kurumun iklim ile sağlık odaklı bilimsel üretimini geniş kitlelere ulaştırma potansiyelini güçlendiriyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ COP31’E 22 PROJE İLE KATILIM BAŞARISI GÖSTERDİ