İnönü Üniversitesi kalite güvence ve akreditasyon tartışmalarında yer aldı

İnönü Üniversitesi konferansta temsil edildi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kılıç Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı.

konferansın odağı ve katılımcılar:

Etkinlikte yükseköğretimde kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları ele alındı. Konferans, üniversiteler ile düzenleyici kurumlar arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak standartların tartışılması amacıyla gerçekleştirildi.

inönü'nün kalite yaklaşımı:

Rektör Akpolat, İnönü Üniversitesi'nin kaliteyi kurum kültürünün merkezi bir parçası olarak benimsediğini vurguladı: "İnönü Üniversitesi olarak kaliteyi yalnızca belirli dönemlerde yürütülen bir çalışma değil, üniversitemizin bütün süreçlerine yön veren sürekli bir gelişim anlayışı olarak görüyoruz. Bu anlayışla eğitimden araştırmaya, yönetimden toplumsal katkıya kadar her alanda kalite standartlarımızı daha ileri taşımaya devam edeceğiz"

Akpolat ve beraberindeki heyet, konferans boyunca edinilen gözlemleri ve tartışılan yaklaşımları üniversitenin kalite stratejilerine entegre etme kararlılığını dile getirdi ve bu alanda sürdürülebilir iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KONFERANSI’NA KATILDI