Dolar 48,6371 +0,03%
Euro 56,1592 +0,03%
Bist 14.005,64 -1,62%
Altın Gram 6.745,41 -0,88%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,61 +1,60%
--°

İnönü Üniversitesi kalite güvence ve akreditasyon tartışmalarında yer aldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yard. Prof. Dr. Ali Özer ve Kalite Koordinatörü Ali Kılıç 2026 YÖKAK konferansına katıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İnönü Üniversitesi kalite güvence ve akreditasyon tartışmalarında yer aldı

İnönü Üniversitesi konferansta temsil edildi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kılıç Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı.

konferansın odağı ve katılımcılar:

Etkinlikte yükseköğretimde kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları ele alındı. Konferans, üniversiteler ile düzenleyici kurumlar arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak standartların tartışılması amacıyla gerçekleştirildi.

inönü'nün kalite yaklaşımı:

Rektör Akpolat, İnönü Üniversitesi'nin kaliteyi kurum kültürünün merkezi bir parçası olarak benimsediğini vurguladı: "İnönü Üniversitesi olarak kaliteyi yalnızca belirli dönemlerde yürütülen bir çalışma değil, üniversitemizin bütün süreçlerine yön veren sürekli bir gelişim anlayışı olarak görüyoruz. Bu anlayışla eğitimden araştırmaya, yönetimden toplumsal katkıya kadar her alanda kalite standartlarımızı daha ileri taşımaya devam edeceğiz"

Akpolat ve beraberindeki heyet, konferans boyunca edinilen gözlemleri ve tartışılan yaklaşımları üniversitenin kalite stratejilerine entegre etme kararlılığını dile getirdi ve bu alanda sürdürülebilir iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KONFERANSI’NA KATILDI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON KONFERANSI’NA KATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emekli polislerden Kartaltepe öğrencilerine eğitim desteği
images

Karabük'te yeni eğitim dönemine güvenlikle başlangıç
images

Pursaklar'da kantinlere sağlık ve hijyen odaklı denetim
images

BŞEÜ rektörü Kaplancıklı BKÜB toplantısında iş birliğinin önemini vurguladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da 1,5 milyar liralık hareketliliğe sahip finans ağı çökertildi

Okula ilk gün şenliği: Mersin'de çocuklar oyun ve keşifle buluştu

Söğüt'te ülkü ocakları çadırı ve bozkurt figürleri şenlikte öne çıktı

Görme engelli Özcan Şaylı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi