Dolar 49,0302 +0,03%
Euro 55,4595 -0,15%
Bist 12.333,39 +3,23%
Altın Gram 6.629,37 +0,45%
EUR/USD 1,1289 -0,40%
Brent Petrol 99,81 +1,82%
--°

İnönü Üniversitesi Teknofest Güneydoğu'da stantla buluştu

İnönü Üniversitesi, TEKNOFEST Güneydoğu'da 15. kez düzenlenen festival kapsamında 30 Eylül-4 Ekim arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda stant açtı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

İnönü Üniversitesi Teknofest Güneydoğu'da stantla buluştu

İnönü Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da:

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 15. kez kapılarını açarken İnönü Üniversitesi de festival alanında yerini aldı. 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilere ve gençlere teknolojiyle doğrudan temas etme fırsatı sunuyor.

Standın içeriği ve amaçları:

Üniversitenin açtığı stantta, akademik birikim ve teknoloji odaklı projeler ön plana çıkarılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmalarla ve prototiplerle bir araya geliyor; stand, üniversitenin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme çabasını gözler önüne seriyor. Organizasyon, hem öğrencilere sunum imkânı tanıyor hem de üniversite-sanayi iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Gençlerin ilgisi ve etkileşim:

Şanlıurfa GAP Havalimanında kurulan TEKNOFEST Güneydoğu sahnesi, gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. İnönü Üniversitesi standı, etkinlik boyunca öğrenci ve ziyaretçiler tarafından sık ziyaret edilerek interaktif sunumlara, soru-cevaplara ve kısa gösterimlere ev sahipliği yaptı. Bu etkileşim, katılımcıların teknolojiye bakışını pekiştirirken öğrencilere geri bildirim ve yeni bağlantılar sağladı.

Festivalin bölgedeki varlığı, yerel ekosistemde teknoloji okuryazarlığını artırmak ve gençlerin proje üretme motivasyonunu güçlendirmek açısından önem taşıyor. İnönü Üniversitesi'nin TEKNOFEST'teki varlığı, akademik çalışmaların sahaya taşınması ve gençlerle doğrudan buluşması açısından somut bir örnek teşkil ediyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu
images

Bilimle keşfe açılan kapı: Bilim Sincan öğrencileri ağırlıyor
images

Samsun'un projesi sahnede: Kerem Yiğit TEKNOFEST'te Türkiye şampiyonu
images

TAYFUN füzesi Rize-Artvin havalimanı'ndan yeniden test edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dursun Özbek'ten EFC yönetim kurulu üyeliği: Türk futbolu ve Galatasaray için stratejik kazanım

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı