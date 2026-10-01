İnönü Üniversitesi Teknofest Güneydoğu'da stantla buluştu

İnönü Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da:

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 15. kez kapılarını açarken İnönü Üniversitesi de festival alanında yerini aldı. 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilere ve gençlere teknolojiyle doğrudan temas etme fırsatı sunuyor.

Standın içeriği ve amaçları:

Üniversitenin açtığı stantta, akademik birikim ve teknoloji odaklı projeler ön plana çıkarılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmalarla ve prototiplerle bir araya geliyor; stand, üniversitenin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme çabasını gözler önüne seriyor. Organizasyon, hem öğrencilere sunum imkânı tanıyor hem de üniversite-sanayi iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Gençlerin ilgisi ve etkileşim:

Şanlıurfa GAP Havalimanında kurulan TEKNOFEST Güneydoğu sahnesi, gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. İnönü Üniversitesi standı, etkinlik boyunca öğrenci ve ziyaretçiler tarafından sık ziyaret edilerek interaktif sunumlara, soru-cevaplara ve kısa gösterimlere ev sahipliği yaptı. Bu etkileşim, katılımcıların teknolojiye bakışını pekiştirirken öğrencilere geri bildirim ve yeni bağlantılar sağladı.

Festivalin bölgedeki varlığı, yerel ekosistemde teknoloji okuryazarlığını artırmak ve gençlerin proje üretme motivasyonunu güçlendirmek açısından önem taşıyor. İnönü Üniversitesi'nin TEKNOFEST'teki varlığı, akademik çalışmaların sahaya taşınması ve gençlerle doğrudan buluşması açısından somut bir örnek teşkil ediyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI