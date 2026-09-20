İnönü Üniversitesi yöneticileri protokolde ortak dil geliştirdi

İnönü Üniversitesi'nde protokol eğitiminin ilk oturumu tamamlandı

İnönü Üniversitesi, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yönetsel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" adlı eğitimin ilki Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimin katılımcı profili:

Eğitime Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, dekanlar, genel sekreter yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektörün vurguları:

Konuşmasına eğitimi veren Protokol Eğitmeni Nihat Aytürk'e teşekkür ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, protokol kurallarının kurumlar açısından önemine dikkat çekti. Akpolat, "Protokol, kurumsal saygının görünür ifadesidir. Başka bir ifade ile protokol, insanları birbirine uzaklaştıran bir hiyerarşi değil, kurumları birbirine bağlayan bir saygı ve temsil dilidir. Kurum kültürünü güçlendirmek, birbirimize ve temsil ettiğimiz makamlara saygıyı arttırmak ve İnönü üniversitesinin kurumsal ciddiyetini, saygınlığını her ortamda en iyi temsil etmek bu eğitimin temel amacıdır. Genel sekreterinden, fakülte sekreterine ve yüksekokul sekreterine kadar hepimiz bu üniversitenin yöneticileriyiz. Herhangi bir kademedeki dekan, rektör dahil her bir kademedeki yöneticimiz bu üniversitenin birer temsilcisi olduğunun farkında olmalı ve buna göre üniversitesini temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz"

Eğitim içeriği ve takvim:

Eğitimin sunumunu yapan Nihat Aytürk, kamusal yaşamda protokol ve davranış kurallarına ilişkin uygulamalı ipuçları paylaştı. Programın ikinci günü 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE "PROTOKOL, DAVRANIŞ VE TEMSİL KURALLARI" EĞİTİMİ