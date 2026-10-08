İnönü Üniversitesi'nde öğrenciler ve yöneticiler Filistin için yürüdü

etkinlik ve katılım:

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü anısına İslami Kardeşlik Platformu bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen destek yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Pembe Yol'dan başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, rektör yardımcıları, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle üniversite içinden İlahiyat Camisi'ne kadar yürüyerek destek mesajı verdi. Yürüyüş boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti ile program başladı ve katılımcılar barışçıl bir şekilde yürüyüşü tamamladı.

konuşmalar ve vurgular:

Programda söz alanlar, 7 Ekim'in Müslümanlar açısından bir kırılma ve direnç simgesi olduğuna dikkat çekti. Söz ve Kalem Gençlik Topluluğu Başkanı Zülküf Yokuş, 7 Ekim'in kendileri için bir son değil, "uyanışın, direnişin ve inşallah mutlak zaferin ilk adımı" olduğunu vurguladı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bekiroğlu ise Aksa Tufanı'nın arka planına ve Siyonizm ideolojisine dair değerlendirmelerde bulundu. Bekiroğlu, Siyonizmin üstün ırk ve seçilmiş kavramlarıyla şekillenen anlayışını eleştirerek bu ideolojiyi "soykırımcı bir kültür üzerine kurulu" şeklinde nitelendirdi ve yalnızca bireysel boykotu aşacak bir sivil toplum bilincinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

rektörün mesajı ve kapanış:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek öğrencilere ve katılımcılara hitap etti. Akpolat, "Zulme sessiz kalanlar, zulme seyirci kalanlar da en az zalimler kadar suçludur. Bu tarihe not olarak düşecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi ve aynı zamanda gençleri bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeye çağırdı.

Akpolat, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek bölünmüşlüğün Siyonistlerin işine yarayacağını söyledi. Etkinlik, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Polat'ın duasıyla son buldu.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN TEK YÜREK OLDULAR