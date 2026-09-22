İnönü üniversitesinde yeni dönem 6 bin 500 öğrencinin kaydıyla başladı

İnönü Üniversitesi yeni akademik yıla başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi'nde başladı; öğrenciler yeniden ders başı yaptı ve kampüste hareketlilik gözlendi. Özellikle üniversiteye yeni katılan öğrenciler, akademik hayatlarına ilk adımlarını atarken ilk günün heyecanını yaşadı.

Üniversitenin akademik yapısı ve öğrenci profili:

Yarım asrı geçen köklü geçmişi ve güçlü gelecek vizyonuyla üniversite, akademik eğitim, bilimsel üretkenlik ve toplumsal katkı misyonunu sürdürüyor. Kurumsal yapıda 14 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 6 enstitü ve 30 araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor. YKS 2026'da dolulukla dikkat çeken üniversite, bu yıl yaklaşık 6 bin 500 yeni öğrencinin kaydını gördü ve toplamda yaklaşık 32 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Yeni öğrenciler ve oryantasyon programı:

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu sağlamak amacıyla planlanan Öğrenci Oryantasyon Programı, 29 Eylül'de gerçekleştirilecek. Program kapsamında akademik ve idari süreçler, fiziki ve sosyal imkânlar ile öğrencilerin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bu adım, yeni öğrencilerin kampüs hayatına adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Kampüs dinamizmi ve beklentiler:

Kampüse dönen öğrenciler ile yeni katılanların bir araya gelmesiyle üniversitede sosyal ve akademik açıdan canlı bir dönem başlangıcı kaydedildi. Öğrenci hareketliliği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra üniversitenin toplumsal katkı hedeflerinin gündemde kalmasına da zemin hazırlıyor. İnönü Üniversitesi, mevcut yapısıyla önümüzdeki dönem için istikrar ve gelişim odaklı bir görünüm sergiliyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YENİ DÖNEM HEYECANI BAŞLADI