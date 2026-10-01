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İnönü'de pazar turu: Hamamcı esnaf ve vatandaşla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, kapalı pazar yerinde vatandaş ve pazarcı esnafıyla görüşüp talepleri dinledi, hizmet ve önerileri değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Caner Şahin

İnönü'de pazar turu: Hamamcı esnaf ve vatandaşla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu

İnönü'de pazar turu: Hamamcı esnaf ve vatandaşla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, kapalı pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret boyunca ilçe sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi ve belediye hizmetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

vatandaşlarla sohbet ve talepler:

Pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilenen Hamamcı, gündeme getirilen şikayet ve önerileri not aldı. Vatandaşların aktardığı konular hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu ve taleplerin takip edileceği vurgulandı.

esnaf ziyaretleri ve değerlendirmeler:

Pazar yerinde tezgâh açan esnafı da ziyaret eden Hamamcı, esnafın istek ve önerilerini dinledi ve onlara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret, hem esnafın hem de vatandaşların ilgisiyle karşılandı ve pazarın genel işleyişine dair değerlendirmeler yapıldı.

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, KAPALI PAZAR YERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLAR VE PAZARCI...

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, KAPALI PAZAR YERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLAR VE PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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