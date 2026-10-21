İnönü'de tarla yolları onarılıyor, hasat kolaylaşıyor

Çalışmanın kapsamı:

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediyesi ekipleri tarla yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Kümbet Akpınar mahallesi öncelikli alan olarak belirlendi; bozulan yollar stabilize malzeme serilerek güçlendiriliyor.

Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, özellikle hasat döneminde çiftçilerin ürünlerini tarlalardan rahatça çıkarabilmesi amacıyla planlandı. Ekipler, yolların dayanıklılığını artırmaya ve geçiş güvenliğini sağlamaya yönelik sürekli müdahale ediyor.

Altyapı ve su hattı çalışmaları:

Yol onarımlarına paralel olarak mahalle içindeki çeşmelere su ulaştırılması için yeni su hattı kazı çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmalar, hem tarımsal sulama hem de günlük ihtiyaçlar açısından mahalle altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye başkanının mesajı:

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, 'Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve hiçbir ürünün tarlada kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi. Başkan Hamamcı, çalışmaların planlı ve öncelikli alanlara odaklanarak devam edeceğini belirtti.

Belediye yetkilileri, hasat döneminde ortaya çıkabilecek ulaşım aksaklıklarını en aza indirmek için ekiplerin aralıksız görev yapmaya devam edeceğini, vatandaşlardan gelen bildirimlerin de öncelikle değerlendirileceğini söyledi.

İNÖNÜ BELEDİYESİ, HASAT SEZONUNDA ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİNİ TARLALARDAN RAHATÇA ÇIKARABİLMESİ İÇİN TARLA YOLLARINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.