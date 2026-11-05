İnşaat çalışması Sultangazi sitesinde 4,5 metrelik çukur oluşturdu

olayın seyri ve oluşan hasar:

İstanbul Sultangazi’de devam eden bir okul inşaatı sırasında yapılan kazı çalışmaları sonrası toprak kayması yaşandı. Kayma sonucunda bitişikteki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Olayın etkilediği alanda, çocukların oynadığı basketbol sahasının zeminde çatlaklar ve çökmeler görüldü; site sakinleri ise binaların çevresinde zemin ayrılmaları tespit ettiklerini bildirdi.

site yönetimi ve sakinlerin endişesi:

Site yöneticisi İsmail Gürçay, şantiyenin müdahalesinin kesik kesik sürdüğünü belirterek, "Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Endişeliyiz" dedi. Gürçay, sahaya dökülen malzeme miktarına ilişkin olarak "Şantiye 45 ton mıcır döktü ancak daha dolmadı" sözlerini kullandı ve vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Site sakini Banu Ergin ise 17 yıllık yerleşim geçmişine rağmen böyle bir sorunla ilk kez karşılaştıklarını aktardı: "Evimin bahçesinde, bina ile bahçe arasındaki zeminde ayrılmalar var. Burası yaklaşık 4,5 metre derinliğindeydi. İlk başta bir odanın yarısı kadardı. Ertesi gün daha da büyüdü." Ergin, çökme sabah saatlerinde meydana geldiği için olası bir facianın önlendiğini ifade etti.

istekler, alınan önlemler ve kayıtlar:

Sakinler yetkililerden acil zemin incelemesi, yapı denetimi ve zeminin etüt edilmesini talep ediyor; kentsel dönüşüm beklentisi de konuşuluyor. Site içinde vatandaşların kendi imkânlarıyla çektiği istinat duvarları ve çakılan fore kazıklar gibi geçici önlemler olduğu belirtiliyor. Ergin, "Bize 'Sizde bir şey yok, yapınız risksiz' desinler, biz de rahat edelim" sözleriyle resmi bir güvenlik tespiti beklediklerini kaydetti.

Olay yerindeki toprak kayması, zemindeki yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi; kayıtlar site içindeki hasarın görünürlüğünü artırdı. Sakinler yetkililerin acil müdahalesini ve zemin etüdü sonucunun paylaşılmasını istiyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİTİŞİKTE BULUNAN SİTENİN BAHÇESİNDE YAKLAŞIK 4,5 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU.