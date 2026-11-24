soruşturma ve operasyon:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 9 vatandaşın toplam 11 milyon 990 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, Bartın Adliyesi'ne sevk edildi ve sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

suç yöntemi ve iddialar:

Soruşturmada, B.Ş. isimli şüphelinin bir inşaat firmasının çalışanı gibi davranarak farklı kişilerle daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmeler karşılığında çeşitli miktarlarda para aldığı belirlendi. Herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak için farklı firmalara ait projelerin kullanıldığı, ayrıca sözleşmelerde söz konusu inşaat firmasına ait kaşenin kullanıldığı ortaya konuldu. İddialara göre işlemler, inşaat firması sahibi olduğu belirlenen Ş.Y. ile birlikte gerçekleştirildi.

mahkeme süreci ve siyasi bağlantılar:

Gözaltındaki B.Ş. ve Ş.Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakime sevk edildi; her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada yer alan bilgilere göre Ş.Y., Yeni Parti'den Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Türlü İşler Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış; B.Ş. ise İYİ Parti'de Bartın Kumluca Belde Başkanlığı, Kurucu İl Başkanlığı ve Üst Kurul delegeliği yapmış, 2024 yılında partisinden istifa etmiştir.

TUTUKLANAN Ş.Y.