olayın gelişimi:

Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerinde, Fenerbahçe Üniversitesi inşaatının yapım aşamasında meydana gelen kazada vincin halatları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Olay, sabah saatlerinde 11.00 civarında yaşandı ve kopma sonrası çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan Güven Sitesi bahçesine düştü.

Çarpmanın etkisiyle site otoparkında bulunan araçlarda hasar oluştu; yetkililer, düşen çelik bloklar nedeniyle toplam 3 araçta zarar tespit etti. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

güvenlik önlemleri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üniversite çevresinde ve olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı, bölge geçici olarak trafiğe ve yaya erişimine kapatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın meydana geliş anını saniye saniye kaydetti ve delil niteliğinde belgeleniyor.

soruşturma ve inceleme:

Vincin halatlarının kopma nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan ön inceleme sürüyor. Olayla ilgili teknik araştırma ve iş güvenliği yönünden değerlendirme yapılacağı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Üniversite ve inşaat yetkilileriyle koordineli çalışma yürütülüyor.

ATAŞEHİR'DE BULUNAN FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NİN İNŞAATININ YAPIM AŞAMASINDA VİNCİN HALATLARININ KOPMASI NEDENİYLE ÇELİK BLOKLAR YAKLAŞIK 30 METRE YÜKSEKLİKTEN BİR SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ