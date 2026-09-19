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İnşaattaki toprak kayması Alkent 2000'de iki kişiyi etkiledi

Büyükçekmece Alkent 2000'de site inşaatında toprak kaydı; iki kişi toprağın altında kaldı. Ekipler bir kişiye ulaştı, diğerinin kurtarılması sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnşaattaki toprak kayması Alkent 2000'de iki kişiyi etkiledi

Olayın gerçekleştiği yer ve durum:

Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi içinde devam eden bir site inşaatında toprak kayması meydana geldi. Olay sonucunda 2 kişi toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bir kişiye ulaşıldığı öğrenildi; diğer kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Ekip çalışmaları ve gelişmeler:

Kurtarma ekipleri sahada yoğun şekilde çalışıyor, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak arama faaliyetleri sürdürülüyor. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili yeni gelişmeler ve kurtarma sonuçlarıyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

Büyükçekmece’de toprak kayması: 2 kişi toprak altında kaldı

Büyükçekmece’de toprak kayması: 2 kişi toprak altında kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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