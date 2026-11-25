açılış dersi ve programın akışı:

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 'Kamu Yönetiminde İnsan Hakları ve İnsan Onurunu Korunmasına İlişkin Tecrübe Paylaşımı' konulu açılış dersine TİHEK Başkanı Vasip Şahin katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; akademik kadro, yargı temsilcileri, baro ve öğrenciler hazır bulundu.

katılımcılar ve temsilciler:

Açılış dersine Malatya Bölge Adliyesi Başkanı Hasan Aslan, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Habibullah Keser, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Ulaş Sezer, Baro Başkanı Gökhan Ulu ile İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır, dekan yardımcıları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

TİHEK'in rolü ve Şahin'in vurguları:

Şahin, konuşmasında hukuk eğitiminin toplumsal işlevine dikkat çekti ve hukuk fakültesi öğrencilerini tercihleri nedeniyle tebrik etti. Kurumun kuruluş süreci, yapısı ve uluslararası bağlantıları hakkında bilgi vererek TİHEK'in hem kamu hem de özel sektöre ilişkin ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini incelediğini aktardı.

Konuşmasında TİHEK'in hak arama kurumlarıyla iş birliğine işaret eden Şahin, kurumun yürüttüğü inceleme ve değerlendirme mekanizmalarının yanı sıra tespit edilen ihlaller karşısında idari para cezası uygulama yetkisi bulunduğunu belirtti. Bu yetkinin uygulama alanı ve usulleri hakkında katılımcılardan gelen sorulara açıklık getirdi.

tecrübe ve tavsiyeler:

40 yıllık idarecilik geçmişine (kaymakamlık ve Düzce, Malatya, İstanbul ve Ankara valiliklerini kapsayan görevler) atıfta bulunan Şahin, edindiği tecrübeler ışığında öğrencilere mesleki sorumluluk ve toplumsal duyarlılığın önemini anlattı. Ayrıca fakültede bir insan hakları öğrenci kulübü kurulmasını tavsiye etti.

Açılış dersinin sonunda akademisyenler ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı; Şahin'e program çerçevesinde hediye takdim edildi ve katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

TİHEK BAŞKANI VASİP ŞAHİN HUKUK FAKÜLTESİNDE AÇILIŞ DERSİ VERDİ