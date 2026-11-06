İnsan odaklı eğitim Palandöken'de kış turizmi hizmet kalitesini güçlendirecek

Palandöken'de insan odaklı hizmet protokolü:

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında "Palandöken Dağı Kış Turizminde İnsan Odaklı Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İmza programına Vali Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı katıldı.

Eğitim yapısı ve katılımcılar:

Proje, toplam 100 katılımcı ile iki ayrı eğitim grubunda uygulanacak. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde, 50 kamu personeline haftada 4 saat olmak üzere toplam 24 saat, turistik tesisler ve otellerde çalışan 50 turizm personeline haftada 6 saat olmak üzere toplam 36 saat eğitim verilecek. Eğitimlere Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, arama kurtarma ekipleri, AFAD personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık personeli, Büyükşehir Belediyesi EJDER AŞ. bünyesindeki çalışanlar ve turizm tesislerinde görev yapan personel katılacak.

Eğitim içeriği ve hedeflenen yetkinlikler:

Projenin odağında, turistlerle doğrudan temas eden insan kaynağının niteliğinin artırılması yer alıyor. Eğitim programında mesleki İngilizce, aktif dinleme, empati, kültürler arası iletişim, şikâyet ve kriz yönetimi ile güvenlik ve sağlık iletişimi gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı çalışmalar planlandı. Vali Aydın Baruş eğitimlerle özellikle yabancı turistlerle kurulan iletişimde kalite artışı hedeflendiğini vurguladı.

Uluslararası organizasyonlara hazırlık ve beklenen etkiler:

Genel Sekreter Zafer Aynalı, Palandöken'in sadece Erzurum'un değil, Türkiye ve dünyanın önemli kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu; Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları ile hazırlıkları süren Dünya Üniversite Kış Oyunları gibi etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Protokolün amacı, hizmet sunan personelin mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırarak yabancı turistlerin karşılaştığı sorunlara daha etkin çözümler sunmak ve kış turizminde hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşımaktır.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Büyükşehir yönetiminin katkılarıyla hazırlanan program, katılımcılara hem teori hem uygulama odaklı beceriler kazandırmayı hedefliyor. İmzalanan protokolle, Palandöken'de hizmet ekosisteminin güçlendirilmesi ve turizm sezonunda ziyaretçilere sunulan deneyimin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

ERZURUM VALİLİĞİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA, “PALANDÖKEN DAĞI KIŞ TURİZMİNDE İNSAN ODAKLI HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.