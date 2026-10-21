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İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, ForumOne yatırımıyla AVM portföyünü insan odaklı stratejiyle güçlendirip değeri artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Vahap Küçük'ün mesajı: yatırımda insanı merkeze koymak

Avi Alkaş moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, perakendenin duayenlerinden LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük hem markanın kuruluş öyküsünü hem de yeni AVM yatırımı ForumOne üzerinden planlarını anlattı. Etkinlik, 20 Ekim 2026 tarihinde, Özyeğin Üniversitesi desteğiyle Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi'nin (AAPGM) 13. dönem açılışı kapsamında düzenlendi ve programa 29 yeni öğrenciyle start verildi. Bu yıl, merkez kurucusu Alp Alkaş'ın vefatının 14. ve merkezin kuruluşunun 13. yılı olması nedeniyle etkinlik özel bir anlam taşıdı.

ForumOne yatırımı ve perakende stratejisi:

Küçük, LC Waikiki'nin marka dönüşümünün 'bir hayalle başladığını' belirterek, 'İyi giyinmek herkesin hakkı!' misyonunun perakende kararlarını şekillendirdiğini aktardı. Şirketin 2001'de bayilikten perakendeye geçişi ve 2009'da Romanya'da açılan ilk yurt dışı mağazası ile başlayan uluslararası genişleme süreci; Irak, Kazakistan, Bulgaristan ve Bosna Hersek gibi pazalara adım atılmasıyla devam etti. Yaklaşık iki yıl önce ForumOne portföyündeki sekiz AVM'nin %40'ının satın alınmasının, LC Waikiki için yeni bir işletmecilik adımı olduğunu vurguladı.

Küçük, bu merkezlerde uzun yıllar kiracı olarak edindikleri tecrübeyi yatırım kararına taşıdıklarını belirtti: 'Bizim için bu sektör yeni değil.' Forum portföyünün güçlü lokasyonlar, geniş marka ekosistemi ve oturmuş işletme yapısı gibi avantajlara sahip olduğunu; bu potansiyelin doğru strateji ve etkin yönetimle daha da büyütülebileceğini söyledi. Portföyün yıllık ziyaretçi sayısını yaklaşık 65 milyon olarak paylaşan Küçük, mağaza karmasının tüketici beklentilerindeki değişime göre şekillendirileceğini, alışveriş merkezinin başarısının markalardan çok ziyaretçiye sunulan deneyimle ölçüldüğünü ifade etti.

Eğitim programı ve gelecek odaklı içerikler:

AAPGM'nin akademik direktörlüğünü Prof. Dr. Işıl Erol, yöneticiliğini ise Tuğba Güraslan yürütüyor. Program, perakende ve gayrimenkul sektörüne yönelik yoğun içerik ile araştırma ve yaşam boyu öğrenme ekseninde liderler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu dönem özellikle güncellenen 'Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve Yapay Zekâ' modülü öne çıkıyor; modül kapsamında dijitalleşme ve yapay zekânın sektörlere etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak ve program 27 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.

Yeni dönemde 24 akademisyen ve 80 sektör profesyoneli eğitim verecek; ders içerikleri perakende yönetiminden finansal stratejilere, gayrimenkul geliştirmeden sürdürülebilirlik ve inovasyona kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Programın açılışında konuşan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Prof. Dr. Işıl Erol, Avi Alkaş ve Tuğba Güraslan, Alp Alkaş'ın sektöre kazandırdığı değeri anarak yeni dönemin hedeflerini paylaştı. Açılışa, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Park Bravo kurucusu Kamil Özçoban da katıldı. Ayrıca aynı modülde, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Boyner Holding YK Üyesi Serdar Sunay ve Vakko Gayrimenkul Grup Başkanı Emrah İnel tarafından verilen 'Perakendenin Temelleri' dersiyle eğitimler başladı.

AAPGM'nin 2013'ten bu yana sektöre kazandırdığı mezun sayısı 560'ı aşkın. Merkez, yalnızca mesleki bilgi aktarmayı değil, etik değerlere sahip, yenilikçi ve vizyoner liderler yetiştirerek perakende ve gayrimenkul sektörlerinde fark yaratmayı hedefliyor.

Vahap Küçük'ün kapanış mesajı netti: 'İnsanı merkeze alarak yatırımlara devam ediyoruz.' Bu yaklaşım, ForumOne portföyünün her bir AVM'sini ilgili şehirlerin ekonomik yapısına, ziyaretçi profiline ve rekabet koşullarına göre ayrı ayrı değerlendirerek hem ziyaretçi deneyimini zenginleştirmeyi hem de portföyün toplam değerini artırmayı hedefliyor.

AVİ ALKAŞ&#039;IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİNDEN, LC WAİKİKİ YÖNETİM KURULU...

AVİ ALKAŞ'IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİNDEN, LC WAİKİKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK'ÜN KATILIMI İLE "PERAKENDEDEN AVM YÖNETİMİNE-FORUMONE HİKAYESİ" SOHBETİ GERÇEKLEŞTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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