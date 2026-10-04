İnsanın izinden yetkin geleceğe: Göbeklitepe esintili stant TEKNOFEST 2026'da

TEKNOFEST sahnesinde insan odaklı bir anlatı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı Savunma Sanayii Akademi, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST 2026'da Göbeklitepe ve Karahantepe'den esinlenen özgün bir stant konseptiyle yer aldı. Standın merkezinde, kurumun 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projeleri ve insan kaynağına verdiği önem bulunduğunu vurgulayan bir anlatı yer aldı.

Akademi, 'Başarının ardında insan var' mottosunu deneyimsel bir kurguya dönüştürerek ziyaretçilere geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuk sundu. Sergilenen yaklaşımlar, savunma sanayiindeki teknolojik ürünleri üretmenin arkasındaki en temel unsurun nitelikli insan kaynağı olduğu mesajını öne çıkardı.

Standın konsepti ve deneyim alanları:

Standın mimarisi ve içerikleri Göbeklitepe ile Karahantepe'nin tarihsel çağrışımlarından beslendi. Ziyaretçiler ilk adımı attıklarında bir arkeolojik atmosfer hissiyle karşılaşırken, ilerledikçe günümüzün kara, deniz ve hava sistemlerine dair örneklerle karşılaştılar. Bu geçişler, ziyaretçiye insanlığın yetkinlik kazanma sürecinin bir metaforu olarak sunuldu.

Akademinin kurduğu interaktif alanlar arasında Yetkinlik Tüneli, Yetkinlik Uçuşu ve Yetkinlik Radarı öne çıktı. Bu alanlar, teknolojik mirasın sürekliliğini ve bireysel yetkinliklerin sektöre katkısını somutlaştırmayı amaçladı. Ayrıca katılımcıların değerlendirici role büründüğü Yetkini Seç mülakat simülasyonu, gençlere hem deneyim hem de geri bildirim olanağı sağladı.

Eğitim, yarışma ve atölye programları:

Milli Yetkinlik Hamlesi çatısı altında düzenlenen etkinlikler, farklı yaş ve eğitim düzeylerine yönelik olarak kurgulandı. Genç yeteneklerin bilgilerini sınadığı bilgi yarışmaları arasında Yetkinliğim Yetkimliğim ve yüksek rekabete sahne olan En Yetkin Kim? yarışmaları yer aldı. Bu yarışmalar, hem bilginin hem de pratik yetkinliğin ölçüldüğü bir ortam sundu.

Çocuklar ve gençler için planlanan atölyeler, erken yaşta üretim ve yaratıcılığı teşvik etmeye odaklandı. Kod Adı: Gelecek, Savunma Devrede ve Gelecekteki Ben atölyeleriyle minik ziyaretçiler teknolojiyle etkileşime geçirildi; uygulamalı çalışmalarla çocukların merak ve üretkenliği desteklendi. Stantta yer alan Röportaj Alanı ise akademisyenler, sektör profesyonelleri ve gençlerin deneyimlerini kayıt altına alarak bu görüşleri geleceğe taşıdı.

Mesut Şener'in vurguları ve programın kapsamı:

Savunma Sanayii Akademi Direktörü Mesut Şener, kurumun Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki görevine dair bilgiler verirken 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projesinin önemine dikkat çekti. Şener, projelerin yalnızca Başkanlık içi gelişimi hedeflemediğini, sektörün tüm paydaşlarının insan kaynağını güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Şener, iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla başlatılan hamle kapsamında yaklaşık 60 proje yürütüldüğünü; bu projelerin lise, üniversite ve sektör çalışanlarına yönelik kitle bazlı eğitim ve yetkinlik programlarını içerdiğini aktardı. Ayrıca eğitimin işe girişle birlikte son bulmadığını, mesleki gelişimin sürekliliğini sağlayacak yapılar oluşturduklarını vurguladı.

Göbeklitepe ve Karahantepe'den alınan esinle kurulan anlatının, Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki yerine yaptıkları göndermelerle desteklendiğini söyleyen Şener, ziyaretçilerin stantta farklı dönemlere dair izler hissederek bugünün üretim süreçlerine bağlandıklarını anlattı. Ziyaretçi deneyimi; tarihsel bir atmosfer, ürün sergileri, animasyonlu Milli Yetkinlik Hamlesi anlatıları ve atölye etkinlikleri biçiminde kurgulandı.

Hedef: yetkin insan kaynağını çoğaltmak

Akademi, TEKNOFEST sahnesinde gençleri, öğrencileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek hem ilham verme hem de somut eğitim yolları gösterme hedefiyle hareket etti. Stand, geçmişin köklerini bugünün yetkinlikleriyle birleştirip ziyaretçiye 'başarının ardında insan var' düşüncesini deneyimletmeyi amaçladı. Bu yaklaşım, savunma sanayii alanındaki teknolojik ilerlemelerin sürdürülebilirliğini insan faktörü üzerinden kurgulamaya devam edeceğinin işareti olarak sunuldu.

TEKNOFEST 2026'da Savunma Sanayii Akademi'nin sergilediği bu kurgu, hem tanıtım hem de yetenek keşfi boyutuyla dikkat çekti; gençlerle doğrudan etkileşim, simülasyonlar ve atölyelerle geleceğin yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİ DİREKTÖRÜ MESUT ŞENER AÇIKLAMA YAPTI