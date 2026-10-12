İnsuyu mevkiinde römorklu traktörün ana yola çıkışı kaza getirdi: otomobil sürücüsü ağır yaralı

İnsuyu mevkiinde trafik kazası: otomobil sürücüsü ağır yaralı

Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan bir traktör ile ana yolda seyreden bir otomobil çarpıştı. Olay saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı, arkasında iki römork bulunan traktör tali yoldan ana yola çıkışı sırasında çarpışmaya neden oldu. Antalya istikametinden Burdur yönüne seyreden otomobili kullanan Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobil ile çarpışma gerçekleşti.

Müdahale, yaralı ve soruşturma:

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı. Tali yoldan ana yola çıkışın ve römorklu araçların görüş alanına etkisinin, olayın gelişiminde rol oynayıp oynamadığının soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

Yetkililer, benzer yerleşim ve kavşaklarda sürücülerin dikkatli olması, tali yollardan ana yola çıkarken gerekli dur-kontrol kurallarına uyması ve römorklu araçların manevralarında ekstra önlem alınması gerektiğini vurguladı.

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.