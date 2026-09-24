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İnternetten araç satanları hedef alan 'güvenli ödeme' tuzağı: 18 gözaltı

Çorum merkezli operasyonda, kendilerini alıcı ve 'noter' diye tanıtıp 'güvenli ödeme' bahanesiyle araç ilanı sahiplerini dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnternetten araç satanları hedef alan 'güvenli ödeme' tuzağı: 18 gözaltı

Çorum merkezli operasyon:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten araç satmak isteyenleri hedef alan bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Yapılan çalışmada, ilan veren vatandaşları arayan şüphelilerin kendilerini alıcı ve daha sonra 'noter görevlisi' olarak tanıttığı, 'güvenli ödeme' iddiasıyla kapora talep edip hileyle parayı ele geçirdikleri tespit edildi.

Suç şebekesinin yöntemi:

Ekiplerin incelemesine göre zanlılar, internet sitelerindeki satış ilanlarını takip edip ilan sahiplerini arıyordu. Şüpheliler, sözde noter aracılığıyla para gönderileceklerini söyleyerek güven ortamı oluşturduktan sonra farklı hileli yöntemlerle ilan sahiplerini kandırıyorlardı. Soruşturmada, bu yöntemin birden fazla örnekte kullanıldığı ve olayın geniş çaplı bir dolandırıcılık ağına işaret ettiği belirlendi; soruşturma kapsamında 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı olayı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Çorum merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca,

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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