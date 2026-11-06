İnternetten organize dolandırıcılık ağı çökertildi: 11 tutuklu

mersin merkezli dolandırıcılık şebekesi çöktü

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden yürütülen sistematik bir dolandırıcılık ağını tespit etti. Yapılan çalışmada şüphelilerin telefonla arama yöntemiyle ülke genelinde mağdur oluşturduğu ve toplamda 126 kişinin yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmanın devamında önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ekipler, farklı illerdeki adreslerde arama yaptı. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme sürecinde 11 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ele geçirilen deliller ve suç unsurları:

Adreslerdeki aramalarda delil niteliği taşıyan çok sayıda materyal ele geçirildi. Kayıtlara göre polis ekipleri tarafından ele geçirilenler arasında 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 446 bin 200 TL para bulundu. Ayrıca farklı miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, hint keneviri ve metamfetamin gibi maddelere rastlandı. Soruşturma, şebekenin çalışma yöntemi ve mağdurlarla irtibat şekline ilişkin detayların tespit edilmesi yönünde sürdürülüyor.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE SİBER POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, İNTERNET ÜZERİNDEN 126 KİŞİYİ TELEFONLA ARAYARAK 10 MİLYON TL DOLANDIRDIĞI TESPİT EDİLEN 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.