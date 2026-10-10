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İpsala sınır kapısında gizli yük: minibüste 65 kilo 112 gram skunk

İpsala Gümrük Sahası'nda Yunanistan'dan gelen minibüste yapılan aramada 65 kilo 112 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İpsala sınır kapısında gizli yük: minibüste 65 kilo 112 gram skunk

Olayın detayları:

Edirne, İpsala Gümrük Sahası'nda Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu 65 kilo 112 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük sahasında yürütülen denetimler sırasında tespit edilen yükün türü ve miktarı yetkililerce belirlendi. Olayla ilgili resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen maddenin muhafazaya alındığı ve gerekli prosedürlerin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik vurgusu:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkili birimler soruşturmayı sürdürüyor. Sınır kapılarındaki denetim mekanizmalarının etkinliğini ortaya koyan bu tür yakalamalar, kaçakçılıkla mücadeledeki çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

İPSALA SINIR KAPISI’NDA 65 KİLO 112 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İPSALA SINIR KAPISI’NDA 65 KİLO 112 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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